Коваленко признан лучшим игроком Специи в матче против Салернитаны по версиям WhoScored и SofaScore
Великолепная игра от хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вчера, 16 октября, провел свой лучший матч с момента его перехода. В поединке против новичка Серии А "Салернитаны" он оформил результативный дубль, записав в свой актив гол плюс пас.
Сразу два аналитических портала признали хавбека лучшим игроком своей команды во встрече. WhoScored оценил действия украинца в 7,8, а SofaScore - в 7,7. Правда, по данным первого ресурса лучшим игроком матча стал нападающий "Салернитаны" Сими. SofaScore дал такое звание все-таки Коваленко.
Это дебютные результативные действия в итальянском чемпионате для Виктора. В целом он провел четыре матча на Апеннинах: три - за "Специю", один - за "Аталанту". Напомним, что украинец до конца сезона будет находиться в составе "орлят" на правах аренды.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 4 млн евро.
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