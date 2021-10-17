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Коваленко признан лучшим игроком Специи в матче против Салернитаны по версиям WhoScored и SofaScore

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Великолепная игра от хавбека

Коваленко признан лучшим игроком Специи в матче против Салернитаны по версиям WhoScored и SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вчера, 16 октября, провел свой лучший матч с момента его перехода. В поединке против новичка Серии А "Салернитаны" он оформил результативный дубль, записав в свой актив гол плюс пас.

Сразу два аналитических портала признали хавбека лучшим игроком своей команды во встрече. WhoScored оценил действия украинца в 7,8, а SofaScore - в 7,7. Правда, по данным первого ресурса лучшим игроком матча стал нападающий "Салернитаны" Сими. SofaScore дал такое звание все-таки Коваленко.

Это дебютные результативные действия в итальянском чемпионате для Виктора. В целом он провел четыре матча на Апеннинах: три - за "Специю", один - за "Аталанту". Напомним, что украинец до конца сезона будет находиться в составе "орлят" на правах аренды.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 4 млн евро.

Читайте такжеБенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча
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В статье: Салернитана Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (4)
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Alex-696 (Немирів)
17.10.2021 в 09:27
Ого)))
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+1
0
Footballers (Умань)
17.10.2021 в 08:55
Зіграв добре.Одноразова акція від Віті-устал на пів сезона точно.
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.10.2021 в 09:15
Витин персональный уболювальник?
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+2
-2
дЫркофан
17.10.2021 в 09:18
продайте супрягу в серию А и не гавкайте
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+2
-2


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