Коваленко: Я очень рад, что мой гол оценивался в три очка

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал свое выступление в матче восьмого тура Серии А против "Салернитаны":

"Замечательно, что я добыл первую в этом сезоне победу перед нашими фанатами, и я очень рад, что мой гол оценивалась в три очка. Это гол, который я забил, но это цель каждого из всей команды, кто хотел выиграть сегодня любой ценой, и мы начали доказывать это с самого стартового свистка.

Болельщики на трибунах были исключительными, они поддерживали нас даже в момент трудностей. Нам предстоит много других важных матчей, но прежде всего мы должны подумать о "Сампдории" и сосредоточиться, так как для достижения цели нам еще нужно много очков.

Слово по-итальянски? Forza Spezia", - сказал Коваленко.