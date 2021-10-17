Коваленко: Я очень рад, что мой гол оценивался в три очка
Лучший поединок для полузащитника на Апеннинах
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал свое выступление в матче восьмого тура Серии А против "Салернитаны":
"Замечательно, что я добыл первую в этом сезоне победу перед нашими фанатами, и я очень рад, что мой гол оценивалась в три очка. Это гол, который я забил, но это цель каждого из всей команды, кто хотел выиграть сегодня любой ценой, и мы начали доказывать это с самого стартового свистка.
Болельщики на трибунах были исключительными, они поддерживали нас даже в момент трудностей. Нам предстоит много других важных матчей, но прежде всего мы должны подумать о "Сампдории" и сосредоточиться, так как для достижения цели нам еще нужно много очков.
Слово по-итальянски? Forza Spezia", - сказал Коваленко.
Отметим, что Виктор был признан лучшим игроком матча в составе своей команды и вообще среди двух коллективов. На счету украинца победный гол, который позволил "орлятам" набрать три очка и оторваться от зоны вылета. Теперь "Специя" занимает 15 место в Серии А.
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