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Коваленко: Я очень рад, что мой гол оценивался в три очка

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(1 голосов)

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Коваленко: Я очень рад, что мой гол оценивался в три очка

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал свое выступление в матче восьмого тура Серии А против "Салернитаны":

"Замечательно, что я добыл первую в этом сезоне победу перед нашими фанатами, и я очень рад, что мой гол оценивалась в три очка. Это гол, который я забил, но это цель каждого из всей команды, кто хотел выиграть сегодня любой ценой, и мы начали доказывать это с самого стартового свистка.

Болельщики на трибунах были исключительными, они поддерживали нас даже в момент трудностей. Нам предстоит много других важных матчей, но прежде всего мы должны подумать о "Сампдории" и сосредоточиться, так как для достижения цели нам еще нужно много очков.

Слово по-итальянски? Forza Spezia", - сказал Коваленко.

Отметим, что Виктор был признан лучшим игроком матча в составе своей команды и вообще среди двух коллективов. На счету украинца победный гол, который позволил "орлятам" набрать три очка и оторваться от зоны вылета. Теперь "Специя" занимает 15 место в Серии А.

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В статье: Серия А Салернитана Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Специя

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Комментарии (2)
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Maxam (Чернівці)
17.10.2021 в 09:48
Витя стал играть быстрее. Принимает решения моментально. Молодец. Мб Петраков в Ноябре вызовет? Всяко лучше Булец и Зубковых.
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Американец 2000
17.10.2021 в 09:32
Один раз в год и бревно стреляет ! Ждём стабильности !
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