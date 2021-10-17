Ярмоленко 21-й раз подряд начнет матч АПЛ со скамейки запасных

Воскресную программу чемпионата Англии откроют очным противостоянием "Эвертон" и "Вест Хэм". Наставник "молотобойцев" продолжает быть консервативным в выборе стартового состава, а, следовательно, украинский вингер Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных.

???? Here's how we line up against Everton this afternoon...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #EVEWHU pic.twitter.com/8NWwl9kwbX — West Ham United (@WestHam) October 17, 2021

Матч против "ирисок" станет для Ярмоленко 21-м подряд в АПЛ, в котором он не сыграет со старта. Последний раз футболист выходил с первых минут в чемпионате 29 декабря в поединке против "Саутгемптона".

Всего на его счету девять матчей в этом сезоне за клуб во всех турнирах - все без результативных действий.

"Эвертон" и "Вест Хэм" начнут свою встречу в 16:00.