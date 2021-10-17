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Ярмоленко 21-й раз подряд начнет матч АПЛ со скамейки запасных

Наши за границей
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Мойес продолжает "мариновать" игрока

Ярмоленко 21-й раз подряд начнет матч АПЛ со скамейки запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Воскресную программу чемпионата Англии откроют очным противостоянием "Эвертон" и "Вест Хэм". Наставник "молотобойцев" продолжает быть консервативным в выборе стартового состава, а, следовательно, украинский вингер Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных.

Матч против "ирисок" станет для Ярмоленко 21-м подряд в АПЛ, в котором он не сыграет со старта. Последний раз футболист выходил с первых минут в чемпионате 29 декабря в поединке против "Саутгемптона".

Всего на его счету девять матчей в этом сезоне за клуб во всех турнирах - все без результативных действий.

"Эвертон" и "Вест Хэм" начнут свою встречу в 16:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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