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Малиновский впервые за семь матчей не выйдет в старте Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Ротация от Гасперини

Малиновский впервые за семь матчей не выйдет в старте Аталанты

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках восьмого тура чемпионата Италии новичок Серии А "Эмполи" на своем поле примет "Аталанту". Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини не включил в стартовый состав украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Впервые за семь матчей хавбек не получится в основной одинадцятке "Аталанты". Последний раз он оставался на скамейке запасных еще во встрече третьего тура Серии А против "Фиорентины" 11 сентября.

Также вне старта оказались форвард Дуван Сапата и центральный полузащитник Ремо Фройлер, которые вначале сезона были основными. Возможно, ротация обусловлена матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится 20 октября.

Всего в активе Руслана один гол и один ассист в девяти поединках этого сезона.

Встреча между "Эмполи" и "Аталанта" начнется в 16:00.

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В статье: Руслан Малиновский
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Комментарии (5)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.10.2021 в 17:00
Тю, ну, ротация. Другим тоже нужно игровое время для поддержания тонуса. А для основного отдых.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
17.10.2021 в 16:46
Такой великий игрок, и в запасе?! Похоже на спецоперацию Петракова...
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
17.10.2021 в 16:01
Може Маліновського Гасперині не поставив, бо думає дать йому відпочити, бо думав , що Маліновський у збірній грав.
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+3
0
Spivakj (Кривой Рог)
17.10.2021 в 16:25
Гасперини не полудурок пидраков он в курсе и знает шо на следущей неделе игра в ЛЧ с МЮ.
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+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.10.2021 в 16:39
Ти шо ! Він же не полудурок Кривого Рога !
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0
-2


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