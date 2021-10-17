Малиновский впервые за семь матчей не выйдет в старте Аталанты

В рамках восьмого тура чемпионата Италии новичок Серии А "Эмполи" на своем поле примет "Аталанту". Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини не включил в стартовый состав украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Впервые за семь матчей хавбек не получится в основной одинадцятке "Аталанты". Последний раз он оставался на скамейке запасных еще во встрече третьего тура Серии А против "Фиорентины" 11 сентября.

Также вне старта оказались форвард Дуван Сапата и центральный полузащитник Ремо Фройлер, которые вначале сезона были основными. Возможно, ротация обусловлена матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится 20 октября.

Всего в активе Руслана один гол и один ассист в девяти поединках этого сезона.

Встреча между "Эмполи" и "Аталанта" начнется в 16:00.