Малиновский впервые за семь матчей не выйдет в старте Аталанты
Ротация от Гасперини
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках восьмого тура чемпионата Италии новичок Серии А "Эмполи" на своем поле примет "Аталанту". Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини не включил в стартовый состав украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Впервые за семь матчей хавбек не получится в основной одинадцятке "Аталанты". Последний раз он оставался на скамейке запасных еще во встрече третьего тура Серии А против "Фиорентины" 11 сентября.
Также вне старта оказались форвард Дуван Сапата и центральный полузащитник Ремо Фройлер, которые вначале сезона были основными. Возможно, ротация обусловлена матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится 20 октября.
Всего в активе Руслана один гол и один ассист в девяти поединках этого сезона.
Встреча между "Эмполи" и "Аталанта" начнется в 16:00.
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