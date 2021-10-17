Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном
Украинец почти не получает игровой практики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, встретился с "Эвертоном". Подопечные Мойеса
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на замену на 94-й минуте, заменив Джареда Боуэна, и провел на поле 1 минуту. За это время вингер успел 1 раз коснуться мяча, отдав неточную передачу.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 7 матчей в АПЛ, при этом ни разу не попал в стартовый состав. Тренер в большинстве дает украинцу несколько минут на поле в конце матча.
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