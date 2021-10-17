Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном

Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, встретился с "Эвертоном". Подопечные Мойеса победили со счетом 1:0 , благодаря голу Анджело Огбонны на 74-й минуте.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на замену на 94-й минуте, заменив Джареда Боуэна, и провел на поле 1 минуту. За это время вингер успел 1 раз коснуться мяча, отдав неточную передачу.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 7 матчей в АПЛ, при этом ни разу не попал в стартовый состав. Тренер в большинстве дает украинцу несколько минут на поле в конце матча.