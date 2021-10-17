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Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном

Наши за границей
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(2 голосов)

Украинец почти не получает игровой практики

Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, встретился с "Эвертоном". Подопечные Мойеса победили со счетом 1:0, благодаря голу Анджело Огбонны на 74-й минуте.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел на замену на 94-й минуте, заменив Джареда Боуэна, и провел на поле 1 минуту. За это время вингер успел 1 раз коснуться мяча, отдав неточную передачу.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 7 матчей в АПЛ, при этом ни разу не попал в стартовый состав. Тренер в большинстве дает украинцу несколько минут на поле в конце матча.

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В статье: Андрей Ярмоленко Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
17.10.2021 в 18:57
Мойес не любит проводить ранние замены, часто бывает что он до 85 минуты ни замены не провел.Думаю это не правильно, но таков его стиль
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0
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vwv (Харьков)
17.10.2021 в 18:55
Мойес не хочет конфликтовать с Ярмоленко, поэтому выпустил его на премиальные.
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
17.10.2021 в 18:52
Скорее всего прописано в контракте игровое время или выход на поле хрен его знает , а так засунули бы Ярмолу в глубокий запас . НО ели нам надо свежий Ярмола на тайм то пусть сидит на банке и в конце концов кто же будет забивать в сборной! Я не представляю как бы отыгравший все игры в АПЛ и еврокубках он бы летал целый тайм в сборной?
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.10.2021 в 18:42
Андрій, пошли наХер цього Мойєса. Твоя гра за збірну довела, що ти заслуговуєш на більше, ніж 1-2 хв за середнячка АПЛ. Думаю для тебе гроші не основне.
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+4
-3
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2021 в 18:45
Ты считаешь, он достоин пары минут в МС? Команда и без него хорошо выглядит. Значит, с тренером все в порядке. А выше им все равно не прыгнуть. Ставить ему в заслугу, что он неплохо выглядел на фоне убогой СБУ?
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+2
-2
аалекс ( Крым)
17.10.2021 в 18:40
А некоторые над Коваленко потешались. Тут лучший футболист последних матчей СБУ с лавочки не вылазит. Это уровень.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 18:33
Ну ростет Ярмоленко... когда то прочитал в новостях что целых 5 секунд провел.
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+3
-5
Конфуцій (Львів)
17.10.2021 в 18:41
Цікаво, як виглядають настільки ущербні люди, як ти
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+2
-2


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