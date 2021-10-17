Гол Вакулко позволил Риге добыть ничью
В игре с "Метте"
rigafc.lv
В матче 25-го тура чемпионата Латвии "Рига" дома сыграла вничью с "Метте" - 1:1.
За хозяев в этом поединке забитым мячем отметился полузащитник Юрий Вакулко - украинец поразил ворота соперника на 11-й минуте встречи.
Этот гол стал для 23-летнего хавбека 5-м в футболке латвийской команды.
После 25 туров "Рига" имеет в своем активе 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
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ascent (Луксор)
17.10.2021 в 20:57
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