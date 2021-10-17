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Гол Вакулко позволил Риге одержать ничью

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В игре с "Метте"

Гол Вакулко позволил Риге одержать ничью

rigafc.lv

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Латвии "Рига" дома сыграла вничью с "Метте" - 1:1.

За хозяев в этом поединке забитым мячем отметился полузащитник Юрий Вакулко - украинец поразил ворота соперника на 11-й минуте встречи.

Этот гол стал для 23-летнего хавбека 5-м в футболке латвийской команды.

После 25 туров "Рига" имеет в своем активе 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

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В статье: Юрий Вакулко ФК Рига
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