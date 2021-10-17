Лунин может перейти в Боруссию на полноценной основе

Портал Fichajes.net сообщает, что голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в сферу дортмундской "Боруссии".

Речь идет о возможном полноценном трансфере, сам игрок также хочет покинуть стан "сливочных".

Сейчас ворота "шмелей" защищает Грегор Кобель. В 12 поединках нынешнего сезона швейцарец пропустил 18 голов, а две встречи провел на "ноль".

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Напомним, Лунин не выступал в официальных матчах с 20 января 2021-го года.

На данный момент "Боруссия" занимает второе место в Бундеслиге и отстает от лидера чемпионата мюнхенской "Баварии" на одно очко.