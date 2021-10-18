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Украинец отметился голом во втором матче кряду в чемпионате Болгарии

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Команды расписали результативную ничью

Украинец отметился голом во втором матче кряду в чемпионате Болгарии

Фото: ФК Черно море

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Болгарии ФК "Черно Море" расписал результативную ничью со "Славией" - 1:1.

Счет в матче открыл Евгений Сердюк - украинский нападающий поразил ворота соперника на 27-й минуте встречи. Для 23-летнего украинца это уже 2-й мяч в 3-х поединках.

Евгений перешел в болгарский "Черно море" в сентябре нынешнего года. Ранее он выступал в Португалии за "Фатиму", Каса Пиа" и "Боавишту".

После этого тура клуб украинца занимает 5-ю позицию в таблице.

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В статье: Славия (Болгария) Евгений Сердюк Черно море (Варна)
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