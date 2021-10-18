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Безус - в команде недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore

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(1 голосов)

Украинец вышел в старте и был заменен в конце игры

Безус - в команде недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore

Фото: Belga Image

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели бельгийской Лиги Жюпиле по итогам 11-го тура по версии SofaScore.

31-летний украинец вышел в стартовом составе на матч против "Ейпена" (2:0) и был заменен в конце игры.

Портал SofaScore оценил его действия в 8.7 балла.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Бельгии Безус провел 6 матчей, забил один гол и оформил две результативные передачи.

Безус - в команде недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore - изображение 1
Скриншот: SofaScore
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В статье: Роман Безус Гент
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
18.10.2021 в 13:53
Гольових дій не було, але оцінка доволі висока. Теж Петракову інформація до роздумів (якщо він взагалі може бачити когось, окрім чемпіонів зі своєї молодіжки).
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