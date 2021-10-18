Безус - в команде недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели бельгийской Лиги Жюпиле по итогам 11-го тура по версии SofaScore.

31-летний украинец вышел в стартовом составе на матч против "Ейпена" (2:0) и был заменен в конце игры.

Портал SofaScore оценил его действия в 8.7 балла.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Бельгии Безус провел 6 матчей, забил один гол и оформил две результативные передачи.

Скриншот: SofaScore