Безус - в команде недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore
Украинец вышел в старте и был заменен в конце игры
Фото: Belga Image
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели бельгийской Лиги Жюпиле по итогам 11-го тура по версии SofaScore.
31-летний украинец вышел в стартовом составе на матч против "Ейпена" (2:0) и был заменен в конце игры.
Портал SofaScore оценил его действия в 8.7 балла.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата Бельгии Безус провел 6 матчей, забил один гол и оформил две результативные передачи.
Скриншот: SofaScore
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Источник:SofaScore
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Acsakal (Kharkov)
18.10.2021 в 13:53
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