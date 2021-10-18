Зинченко в заявке Сити на выездной матч ЛЧ с Брюгге

" Манчестер Сити " огласил список игроков, которые отправились на выездной матч Лиги чемпионов против "Брюгге".

Есть в заявке и украинец Александр Зинченко, который недавно вернулся после травмы. Украинец залечил надрыв икроножной мышцы, из-за которого не играл с 15 сентября.

14 октября он вернулся в общую группу, а 16 октября впервые оказался в заявке, но встречу с "Бернли" провел в запасе.

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.