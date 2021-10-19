Анчелотти: Лунин – молодец. Думаю, он останется в Реале

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти высказался о перспективах в команде украинского голкипера Андрея Лунина.

"Лунин – молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент – топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин – плохой вратарь. У него высокое мастерство.

Слухи о уходе Лунина? Нет, думаю, он останется", – сказал Анчелотти.