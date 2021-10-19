Анчелотти: Лунин – молодец. Думаю, он останется в Реале
Карло как всегда учтив и толерантен в высказываниях
EFE/Johany Jutras
Главный тренер "
"Лунин – молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент – топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин – плохой вратарь. У него высокое мастерство.
Слухи о уходе Лунина? Нет, думаю, он останется", – сказал Анчелотти.
Напомним, что Лунин за свою карьеру в "Реале" сыграл только один официальный матч, в котором 20 января 2021-го года в Кубке Испании "Реал" проиграл "Алькояно" 1:2.
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Источник:Бомбардир
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 19:44
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