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Анчелотти: Лунин – молодец. Думаю, он останется в Реале

Наши за границей
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(1 голосов)

Карло как всегда учтив и толерантен в высказываниях

Анчелотти: Лунин – молодец. Думаю, он останется в Реале

EFE/Johany Jutras

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о перспективах в команде украинского голкипера Андрея Лунина.

"Лунин – молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент – топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин – плохой вратарь. У него высокое мастерство.

Слухи о уходе Лунина? Нет, думаю, он останется", – сказал Анчелотти.

Напомним, что Лунин за свою карьеру в "Реале" сыграл только один официальный матч, в котором 20 января 2021-го года в Кубке Испании "Реал" проиграл "Алькояно" 1:2.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 19:44
Молодець за возом бігає.
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