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Денис Олейник подписал новый контракт с финским СИКом

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Украинец остаётся в Финляндии

Денис Олейник подписал новый контракт с финским СИКом

Фото: sjk.fi

Новина українською

Украинский нападающий "СИКа" Денис Олейник подписал новый контракт с финской командой, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано еще на один год - до лета 2022 года.

Напомним, 34-летний Олейник присоединился к "СИК" в июле 2018 года. В текущем сезоне Денис за "Сейняйоки" провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и выполнил два ассиста.

Добавим также, что команда украинца находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии.

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В статье: Денис Олейник СИК
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Источник:
sjk.fi

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