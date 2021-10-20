Денис Олейник подписал новый контракт с финским СИКом
Украинец остаётся в Финляндии
Фото: sjk.fi
Украинский нападающий "СИКа" Денис Олейник подписал новый контракт с финской командой, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано еще на один год - до лета 2022 года.
Напомним, 34-летний Олейник присоединился к "СИК" в июле 2018 года. В текущем сезоне Денис за "Сейняйоки" провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и выполнил два ассиста.
Добавим также, что команда украинца находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии.
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Источник:sjk.fi
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