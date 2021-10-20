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Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с МЮ

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(1 голосов)

Ротация от Гасперини

Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с МЮ

Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский в заявке своей команды на выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Руслан начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 10 матчей в составе Аталанты, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:20
Нах чмошник ! кому надо этот, не сложивший себе цену, подкаблучник....
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