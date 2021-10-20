Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с МЮ

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский в заявке своей команды на выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Руслан начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 10 матчей в составе Аталанты, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.