Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с МЮ
Ротация от Гасперини
Atalanta B.C.
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский в заявке своей команды на выездной матч 3-го тура
Руслан начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 10 матчей в составе Аталанты, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
???? This evening's United XI...— Manchester United (@ManUtd) October 20, 2021
Let's go, Reds! ????⚪️⚫️#MUFC | #UCL
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:20
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