Яремчук выйдет в старте Бенфики на Баварию
В Лиссабоне ожидается интереснейший матч
SL Benfica
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук примет участие в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов против Баварии.
Роман выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Роман провел 11 матчей в составе Бенфики, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
???? JÁ HÁ ONZE! ???? #UCL #SLBFCB #EPluribusUnum pic.twitter.com/Cygl0fozkz— SL Benfica (@SLBenfica) October 20, 2021
⭐ Unsere 11 für Benfica! ⭐ #packmas #UCL #SLBFCB pic.twitter.com/HARou5pa4A— FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2021
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