"А начиналось все с доверия Луческу" - Ракицкий провел свой 100-й матч в еврокубках

Во вчерашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов питерский "Зенит" проиграл "Ювентусу" со счетом 0:1.

В стартовом составе хозяев вышел украинский 32-летний защитник Ярослав Ракицкий, для которого этот матч стал 100-м в еврокубках.

"Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках! 72 — Лига чемпионов, 28 — Лига Европы! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!", — написал Ракицкий.

Напомним, что с 2006 по 2019 годы Ракицкий играл за "Шахтер", который с 2004 по 2016 годы возглавлял румынский тренер Мирча Луческу.