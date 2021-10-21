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"А начиналось все с доверия Луческу" - Ракицкий провел свой 100-й матч в еврокубках

Наши за границей
(4 голосов)

В юбилейном матче Зенит проиграл Ювентусу

"А начиналось все с доверия Луческу" - Ракицкий провел свой 100-й матч в еврокубках

instagram.com/rakitskyy_official

Новина українською

Во вчерашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов питерский "Зенит" проиграл "Ювентусу" со счетом 0:1.

В стартовом составе хозяев вышел украинский 32-летний защитник Ярослав Ракицкий, для которого этот матч стал 100-м в еврокубках.

"Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках! 72 — Лига чемпионов, 28 — Лига Европы! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!", — написал Ракицкий.

Напомним, что с 2006 по 2019 годы Ракицкий играл за "Шахтер", который с 2004 по 2016 годы возглавлял румынский тренер Мирча Луческу.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (5)
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2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 18:28
Да не вопрос: хороша Маша - да не наша …
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0
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Болельщик39 (Харьков)
21.10.2021 в 18:23
Я видел вчера 1-й тайм, Ракицкий выдавал пасы из зоны защиты на линию штрафной площади соперника с точностью до сантиметров. Собственно, многие атаки команда строила через его пасы.
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0
0
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Ракицкий (Питер)
21.10.2021 в 17:19
Ярик,Уважение!На характере!Сейчас бы тебя в сборную вместо Матвиенко и Кравцова!Они мешки с картошкой на фоне тебя!Ждем еще сыграешь за сборную.
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+1
-3
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2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 18:26
Не дружочек, это уже отрезанный ломоть. Сборная, она такая - здесь и в футбол играют, и за Украину …
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0
0
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Serega1111 (Киев)
21.10.2021 в 17:06
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+2
-1


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