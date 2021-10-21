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Сидклей забил Копенгагену в ЛК. Это его второй гол за ПАОК

Наши за границей
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У бразильца в Греции все хорошо

Сидклей забил Копенгагену в ЛК. Это его второй гол за ПАОК

PAOK FC

Новина українською

Бразильский полузащитник ПАОКа Сидклей, права на которого принадлежат киевскому Динамо, забил гол за греческую команду.

Сидклей открыл счет в выездном матче Лиге конференций против Копенгагена (2:0) на 60-й минуте.

Отметим, что это второй гол бразильца в 8 матчах за ПАОК.

ПАОК арендовал игрока до конца сезона с правом первоочередного выкупа.

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В статье: Копенгаген Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Сидклей
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