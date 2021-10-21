Сидклей забил Копенгагену в ЛК. Это его второй гол за ПАОК
У бразильца в Греции все хорошо
PAOK FC
Бразильский полузащитник ПАОКа Сидклей, права на которого принадлежат киевскому
Сидклей открыл счет в выездном матче Лиге конференций против Копенгагена (2:0) на 60-й минуте.
Отметим, что это второй гол бразильца в 8 матчах за ПАОК.
ПАОК арендовал игрока до конца сезона с правом первоочередного выкупа.
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