Обидно, или даже просто плохо. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

Первые два тура Еврокубков украинцев за границей принесли немало эмоций. Большей частью позитивных, и наши за границей уж точно были заметны. Однако в третьем всё изменилось. Можно сказать, что даже вернулось к норме? Команды украинцев большей частью проигрывали, и большей частью обидно. А сами они недосчитались игровых минут. Если же и были заметны, то в отрицательном плане.

Лига Чемпионов

Роман Яремчук

Обидно за Романа Яремчука. Можно было предположить поражение от "Баварии", даже крупное. "От кого мы пропустили четыре мяча? По-моему, это была "Бавария". Когда играешь против такой команды, невозможно быть разочарованным, " - заявил Жорже Жезуш. В целом в последних матчах "орлы" сдают. После 11-ти побед, двух ничьих и семи пропущенных в 13-ти матчах во всех турнирах они проиграли уже два из трёх, а в Кубке Португалии вытащили лишь в овертайме. То есть это уже тенденция. Но всё равно жаль.

Жаль, ведь в первые 69 минут португальцы выглядели более чем достойно. Не пропустили, довольно чётко защищались, опасно контратаковали. Два суперсейва в эти минуты выдал как раз вратарь немцев Мануэль Нойер. Ассистент заболевшего главного тренера Юлиана Нагельсманна Дино Топмюллер признал, что в перерыве баварцам пришлось вносить немало корректив. А пропустили первый гол хозяева с прямого штрафного. Но затем развалились и закончили с 0:4.

Немало вопросов и критики вызвало решение Жезуша заменить на 76-ой минуте при счёте 0:1 центрфорварда Яремчука на латераля/атакующего полузащитника Эвертона. Уже через четыре минуты Эвертон сделал автогол. Тренер объяснял замену тем, что украинец выдохся и просто не был способен бегать (заявляя, что, пока были силы, играл очень хорошо), что соперники вымотали его. А также желанием поставить игрока против вышедшего на замену Гнабри. Что ж, план, мягко говоря, не сработал.

Роман тяжело работал. Постоянно откликался на лонгболлы, боролся, пытался прорываться и обыгрывать. Выиграл четыре дуэли из восьми. Незадолго до его замены удалось прорваться справа и выйти на угол вратарской. Жаль, что удар в дальний угол был слишком неточным. Да и в целом он слишком много терял мяч (8 потерь и 46 процентов точных передач, худший на поле) и слишком мало касался его. В начале матча замыкал навес головой с убойной позиции, но ему помешал свой же игрок.

Впервые с 1984-го года "Бенфика" пропускает в домашнем матче Еврокубков четыре мяча, впервые с 1966-го проигрывает дома с разницей в четыре мяча. Впервые с апреля 2018-го года проигрывает два домашних матча подряд во всех турнирах.

Руслан Малиновский

Обидно за Малиновского. Во-первых, он уже второй матч подряд во всех турнирах начал в запасе. После шести подряд в стартовом составе. Потому его влияние на игру "Аталанты" было ограниченным. Обидно, что за 22 минуты его пребывания на поле счёт с 2:1 стал 2:3 и не изменился. Причём с двух розыгрышей угловых. Не факт, что "Аталанта" заслужила такую участь. Давиде Дзаппакоста заявил, что просто выбросила матч. Его тренер Джан Пьеро Гасперини говорил о недостатке "физики" и травмах защитников.

Сразу с выходом Руслан начал делать то, для чего его и позвали - с помощью дриблинга и распределений передач вперёд и на фланги выходить из-под прессинга. По среднему числу передач за минуту игры он стал лучшим в своей команде. Также подключился вторым темпом и пушечным ударом добивал с 17-ти метров (вратарь вытащил). Сбросил под удар Дзаппакосте издали на последних секундах (плохой удар). Подал четыре прострела/навеса. Отдал 100 процентов точных передач. Жаль, что этого не хватило.

От итальянских СМИ он получил оценки в диапазоне 5-6 с комментариями о том, что должен был изменить игру, но не сумел. "Пять" от Corriere Dello Sport, по-моему, слишком мало. "Шесть" от Tuttosport ближе к истине. Большинство поставили "5.5".

Юрий Вернидуб

За "Шериф" не так обидно. Всё же он уже и так прыгнул выше головы. Он выполнил часть целей, поставленных Юрием Вернидубом - больше, чем в первых турах владеть мячом, стараться играть в свой футбол. Без ведущего форварда Яхшибоева удалось забить, дублёра первого вратаря Атанасиадиса трудно обвинить в голах. Два гола из трёх гости пропустили с угловых, сами контратаковали, успешных проходов на дриблинге у них было лишь на один меньше. Симоне Индзаги признал, что им позволили слишком много контратак.

Не хватило уровня, класса. Опыта. И немного злости. Злым после последних неудач был как раз "Интер", Индзаги требовал от подопечных и получил агрессию, беготню, жёсткость. Защитник автор третьего гола Стефан Де Фрай после матча говорил об отношении к нему как к финалу. А сам тренер - о желании победить любой ценой. Это желание и класс победили.

"Мы провели хороший матч. Старались играть в футбол. Команда не только оборонялась, но и хорошо переходила из обороны в атаку. Забили хороший гол со "стандарта", были ещё моменты, которые, к сожалению, не реализовали. Я очень рад и горжусь своими футболистами, " - подытожил Вернидуб.

Ярослав Ракицкий

"Зениту" также должно быть обидно. Он свёл матч против "Ювентуса" в первом тайме к скучнейшей тягомотине без опасных моментов, в острой третьей четверти матча отвечал ударом на удар, в четвёртой вновь успокоился. Но в итоге пропустил на 86-ой минуте, позволив сопернику со второго удара в створ ворот в матче добыть четвёртую победу со счётом 1:0 подряд во всех турнирах.

Ракицкий вернулся после небольшого повреждения и нанёс два удара по воротам. Из пределов штрафной площадки и штрафной удар издали. Оба заблокировали. Был первым в команде по передачам и первым на поле по выбитым мячам (6). По длинным пасам в целом и точным таким (15, 9) уступил лишь лучшему защитнику мира в этом компоненте - Леонардо Бонуччи. То есть отыграл очень солидно и уверенно. Тем не менее, команда пропустила уже в седьмом из восьми последних матчей во всех турнирах.

Эдуард Соболь

Обидно было и "Брюгге". Хотя ему - исключительно из-за игры и результатов в первых двух турах (четыре очка в борьбе с ПСЖ и "Лейпцигом"), которые не повторил даже на процент. Выступление "Манчестер Сити" в Бельгии (5:1) местная пресса единогласно назвала "мастер-классом". Против такого соперника играть было невозможно. Эксперт Sporza Эдди Снелдерс заявил, что матч мог закончиться и со счетом 9:2. О чемпионе же своей страны говорили в духе "упали с облаков в реальность" и "протрезвели".

Снелдерс особо отметил провалы правого фланга обороны. Центр также несомненно оглушительно провалился. Левый фланг Соболя был менее провальным. В первом тайме он даже держался вполне прилично. Правый вингер "Сити" Рияд Марез заработал пенальти на Н'Соки лишь когда ушёл в центр. Но во втором тайме уже и этот фланг поплыл. Марез забил еще и был признан большинством СМИ игроком матча, забил отсюда и правый защитник Уокер. Хотя и Соболя трудно обвинять в голах прямо.

Эдуард нанес плохой удар, показал хороший процент точных передач (86), лучший в стартовом составе своей команды. Работал в обороне, отдал три точных длинных паса, выиграл три единоборства из шести. Мяч терял редко. Меньше потерь мяча в "Брюгге" за матч было лишь у опорника Ритса, но тот отыграл всего 54 минуты.

"Брюгге" остаётся искать оптимизм в такой же спарке два года назад с ПСЖ. Дома он уступил со счётом 0:5, но затем в гостях отыграл очень прилично, и, если бы не смазанный пенальти, вытащил бы ничью.

Александр Зинченко остался в запасе англичан.

"Шахтёр" - "Реал Мадрид" 0:5. Андрей Лунин остался в запасе мадридцев.

Лига Европы

"Вест Хэм" продолжает идти по Европе без особого блеска, но с впечатляющей эффективностью. Первый тайм матча дома против "Генка" в Англии единогласно оценили как медленный. Второй же - словами вроде "эффективный", "профессиональный". Совершенно справедливо. Не очень вдохновляет, но 3:0 в этом матче (гол в раздевалку и ещё два в начале второго тайма), 7:0 и девять очков в трёх турах - что ещё нужно? Дэвид Мойес назвал работу своих игроков вчера "блестящей", заявил, что матч был сложным и он доволен.

Андрей Ярмоленко отыграл свой второй полный матч за ВХ во всех турнирах за последние восемь месяцев. Хорошо участвовал в атаках и на правом фланге, и в центре, был довольно часто на мяче. Несколько раз пасами на фланги освободил других для прорывов. Нечасто терял мяч, пасовал с 88-ю процентами точности. Был первым на поле по попыткам отбора мяча - шесть. Один из них, на фланге возле центральной линии, Андрей продолжил пасом Лансини, тот отдал Боуэну, а последний прорвался и забил третий гол в матче.

Во втором тайме, гораздо более удачном для себя, украинец ещё и фирменно сместился с правого фланга и пробил (выше), а также получил мяч в штрафной на левом и нашёл Влашича. Того заблокировали перед воротами.

Английскую прессу его игра, мягко говоря, не впечатлила. По оценкам (5-6) он постоянно "боролся" с Лансини и Влашичем за звание худшего в команде. Отмечали медленную игру и слишком мало проходов левого защитника соперника. "Он слишком усложнял" (Guardian). Вместе с тем, и хорошую работу с мячом и передачи на оба фланга. Мой вердикт - Андрей очень неплохо поработал для разыгрывающего опорника, помогал в центре. Проблема в том, что он не опорник, а вингер и должен прежде всего обострять и играть быстро.

Несмотря на смену тренера после второго тура Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл второй домашний матч подряд с тем же счётом 0:1. На этот раз - "Браге". Игорь Пластун вышел на поле в начале второго тайма. Работал очень активно. Отдал 39 передач, четырежды выбил мяч, дважды отобрал, заблокировал удар из вратарской. Гол соперник забил ещё до его выхода.

Болгары на последнем месте с одним очком.

"Селтик" - "Ференцварош" 2:0. Александр Зубков остался в запасе гостей. Очков они ещё не набирали.

"Наполи" - "Легия" 3:0. Игорь Харатин в последнее время потерял место в стартовом составе чемпиона Польши. И вчера он отыграл лишь 13 минут, выйдя на поле при счёте 0:1. За это время Лоренцо Инсинье прошёл его и ассистировал Осимхену. Политано также легко прошёл его смещением в центр и забил ударом с 18-ти метров.

"Легия" остаётся лидером группы с шестью очками.

Лига Конференций

Через месяц после травмы лица, полученной в матче первого тура Лиги Конференций, Тарас Качараба вернулся на поле. Играет он сейчас в защитной маске. В матче лиги против "Слована" ему и "Славии" удалось победить со счётом 3:1. А вот в ЛК пражане уступили в Хайфе "Маккаби" - 0:1. Полное статистическое преимущество было у гостей, хозяева остались лишь с девятью ударами по воротам. Тем не менее... На 24-ой минуте Качараба стелился в подкате, но не сумел прервать голевой прострел на Доньо.

Также дважды проходил пас вразрез между Тарасом и другим центральным защитником. Однажды выручила стойка, затем - вратарь.

"Славия" с тремя очками на третьем месте.

Роман Безус отыграл 13 минут за "Гент" в матче против "Партизана". Гол Кумса ещё на 59-ой минуте позволил гостям из Бельгии одержать победу и выйти на девять очков в трёх матчах. Ударами по воротам либо пасами под таковые Роман не успел отличиться.

Фото - официальный сайт "Бенфики", Getty Images