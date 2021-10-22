Коваленко выйдет в старте Специи на Сампдорию
Виктор снова в обойме
Spezia Calcio
Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко примет участие в выездном матче 9-го тура
Виктор выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Виктор провел 3 матча в составе Специи, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) October 22, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister #ThiagoMotta per #SampSpezia
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