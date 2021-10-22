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Коваленко выйдет в старте Специи на Сампдорию

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Виктор снова в обойме

Коваленко выйдет в старте Специи на Сампдорию

Spezia Calcio

Новина українською

Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко примет участие в выездном матче 9-го тура Серии А против Генуи.

Виктор выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Виктор провел 3 матча в составе Специи, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко Специя
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