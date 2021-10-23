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Олейник забил седьмой гол в сезоне за СИК

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Третий его мяч за последние четыре матча

Олейник забил седьмой гол в сезоне за СИК

Фото: ФК Сейнайоки

Новина українською

Матчи чемпионской группы Вейккауслиги подходят к своему завершению. В 25-м туре соревнования "СИК" принимал на своем поле "Ильвес". В составе хозяев на 32-й минуте отличился украинский полузащитник Денис Олейник. Он сделал счет на табло 2:0.

Это уже седьмой гол в сезоне для хавбека. В его активе пять мячей в чемпионате Финляндии и два в Кубке страны. Также стоит отметить, что это третий гол Дениса за последние четыре матча. Мог быть и четвертый подряд, но взятие ворот Олейником в прошлом туре против "ХИФК" все-таки записали как автогол.

Напомним, что Вейккауслига происходит по формату весна-осень. До конца чемпионата осталось еще два тура.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего украинца в 150 тисяч евро. Контракт Олейника с "СИК" действительный ещё до следующего декабря.

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В статье: Денис Олейник СИК
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