Ярмоленко празднует свой 32-й День рождения

Вингер Национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сегодня, 23 октября, празднует свой 32-й День рождения!

Эту дату футболист встречает в статусе второго в истории бомбардира "сине-желтых" (44 гола), а также игрока, который перешел отметки в 100 сыгранных матчей в составе национальной команды.

Уже в пятый раз Андрей празднует свой День рождения, играя в европейских топ-чемпионатах. Сезон 2017-2018 гг. Ярмоленко провел в "Боруссии" Дортмунд, отметившись шестью голами и сколькими же ассистами в 26-ти матчах. Сейчас он выступает за лондонский "Вест Хэм", в составе которого он в прошлый четверг сыграл свой 65-й поединок.

Также в активе Андрея 137 голов и 90 ассистов в 340 матчах за "Динамо" Вместе с киевлянами он становился обладателем восьми титулов: трех чемпионств Украины, двух Кубков Украины и трех Суперкубков Украины.