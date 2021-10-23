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Ярмоленко празднует свой 32-й День рождения

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Поздравляем игрока!

Ярмоленко празднует свой 32-й День рождения

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Вингер Национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сегодня, 23 октября, празднует свой 32-й День рождения!

Эту дату футболист встречает в статусе второго в истории бомбардира "сине-желтых" (44 гола), а также игрока, который перешел отметки в 100 сыгранных матчей в составе национальной команды.

Уже в пятый раз Андрей празднует свой День рождения, играя в европейских топ-чемпионатах. Сезон 2017-2018 гг. Ярмоленко провел в "Боруссии" Дортмунд, отметившись шестью голами и сколькими же ассистами в 26-ти матчах. Сейчас он выступает за лондонский "Вест Хэм", в составе которого он в прошлый четверг сыграл свой 65-й поединок.

Также в активе Андрея 137 голов и 90 ассистов в 340 матчах за "Динамо" Вместе с киевлянами он становился обладателем восьми титулов: трех чемпионств Украины, двух Кубков Украины и трех Суперкубков Украины.

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В статье: Андрей Ярмоленко Боруссия (Дортмунд) Украина Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (7)
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genpet (Николаев)
23.10.2021 в 10:02
С днём рождения, Андрей! Не смотри на годы, а бери пример с Роналду и Ибрагимовича, которые по прежнему сильнейшие, не смотря на возраст
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+1
0
zafo34
23.10.2021 в 09:56
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0
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
23.10.2021 в 09:49
Такий молодий, а вже такий перспективний
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0
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
23.10.2021 в 09:40
Зденм рождения Андрей, желаю ещё много лет радовать нас прекрасными голами за сборную!
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+4
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
23.10.2021 в 09:50
В пiзд... в Динамо його, а не в збiрну, хай там нас радує!
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0
-4
Alex-696 (Немирів)
23.10.2021 в 10:00
Яке ж ти дебільне!
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.10.2021 в 09:35
Вітаю, Андріє! Здоров'я та успіхів!
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+4
0


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