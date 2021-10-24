  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Аталанты
В тренде

Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Вернулся в основу

Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Аталанты

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках девятого тура Серии А "Аталанта" на своем поле примет "Удинезе". Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини включил украинца Руслана Малиновского в стартовую одиннадцатку команды.

Полузащитник выйдет в основном составе впервые за три матча. В поединках против "Эмполи" в Серии А и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов Малиновский появлялся на поле со скамейки запасных.

Отметим, что в этом сезоне Руслан еще ни в одной встрече не провел все 90 минут. В его активе пока две результативные действия (гол + ассист).

Поединок между "Аталантой" и "Удинезе" начнется в 13:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...