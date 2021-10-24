Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Аталанты
Вернулся в основу
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках девятого тура Серии А "Аталанта" на своем поле примет "Удинезе". Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини включил украинца Руслана Малиновского в стартовую одиннадцатку команды.
Полузащитник выйдет в основном составе впервые за три матча. В поединках против "Эмполи" в Серии А и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов Малиновский появлялся на поле со скамейки запасных.
Отметим, что в этом сезоне Руслан еще ни в одной встрече не провел все 90 минут. В его активе пока две результативные действия (гол + ассист).
Поединок между "Аталантой" и "Удинезе" начнется в 13:30.
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