Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Аталанты

В рамках девятого тура Серии А "Аталанта" на своем поле примет "Удинезе". Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини включил украинца Руслана Малиновского в стартовую одиннадцатку команды.

Полузащитник выйдет в основном составе впервые за три матча. В поединках против "Эмполи" в Серии А и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов Малиновский появлялся на поле со скамейки запасных.

Отметим, что в этом сезоне Руслан еще ни в одной встрече не провел все 90 минут. В его активе пока две результативные действия (гол + ассист).

Поединок между "Аталантой" и "Удинезе" начнется в 13:30.