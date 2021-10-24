ВИДЕО, как Малиновский снова забил за Аталанту дальним ударом
Первый гол за месяц для украинца
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках девятого тура Серии А "Аталанта" на своем стадионе в Бергамо принимает "Удинезе". Несмотря на то, что небольшим преимуществом в первом тайме владели гости, счет открыли именно подопечные Джана Пьеро Гасперини.
На 56-й минуте мяч в свой актив записал Руслан Малиновский. Украинец принял круглый снаряд в 23-х метрах от ворот и попал точно в дальний правый угол ворот.
Это второй гол для полузащитника в этом сезоне. Последний раз он отмечался в матче против "Интера" 25 сентября. Заметим, что тот гол похож по стилю с сегодняшним.
Если "Аталанта" доведет этот матч до победного результата, то сможет после финального свистка наконец-то вернуться в зону Лиги чемпионов.
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