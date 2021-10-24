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ВИДЕО, как Малиновский снова забил за Аталанту дальним ударом

Наши за границей
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(1 голосов)

Первый гол за месяц для украинца

ВИДЕО, как Малиновский снова забил за Аталанту дальним ударом

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках девятого тура Серии А "Аталанта" на своем стадионе в Бергамо принимает "Удинезе". Несмотря на то, что небольшим преимуществом в первом тайме владели гости, счет открыли именно подопечные Джана Пьеро Гасперини.

На 56-й минуте мяч в свой актив записал Руслан Малиновский. Украинец принял круглый снаряд в 23-х метрах от ворот и попал точно в дальний правый угол ворот.

Это второй гол для полузащитника в этом сезоне. Последний раз он отмечался в матче против "Интера" 25 сентября. Заметим, что тот гол похож по стилю с сегодняшним.

Если "Аталанта" доведет этот матч до победного результата, то сможет после финального свистка наконец-то вернуться в зону Лиги чемпионов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
24.10.2021 в 15:08
Молодець!
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