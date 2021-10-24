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Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Тоттенхэма

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Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках девятого тура АПЛ "Вест Хэм" примет на стадионе "Олимпийский" в Лондоне "Тоттенхэм". Украинский легионер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко в очередной раз начнет матч на скамейке запасных.

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес на правом фланге атаки продолжает доверять англичанину Джеррорду Боуэн, который в прошлом сезоне провел все возможные 38 матчей.

Напомним, что Ярмоленко в этом сезоне появлялся в старте только в Лиге Европы (дважды) и Кубке Лиги (однажды). Сейчас в украинца нету в активе результативных действий.

Лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" начнется в 16:00. За текстовой трансляцией можно будет следить по этой ссылке.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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