Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Тоттенхэма

В рамках девятого тура АПЛ "Вест Хэм" примет на стадионе "Олимпийский" в Лондоне "Тоттенхэм". Украинский легионер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко в очередной раз начнет матч на скамейке запасных.

Here's how we're lining up against Spurs this afternoon...#WHUTOT | @betway pic.twitter.com/JCKyl0fFKp