Малиновский - лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored
Руслан получил оценку 7,6
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома на 4-й компенсированной минуте упустила победу над "Удинезе".
В составе команды Джан Пьеро Гасперини забитым мячем отметился Руслан Малиновский - украинский хавбек
За этот поединок 28-летний полузащитник получил наивысшую оценку от портала WhoScored - 7,6.
Руслан за игру трижды пробил по воротах, отдал 44 передачи и 1 раз успешно пошел в дриблинг. Малиновский вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле 86 минут.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Малиновский снова забил за Аталанту дальним ударом
- Аномальный матч Шахтера в Полтаве: личный антирекорд по фолам, низкая эффективность ударов и Марлос в единоборствах
- Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.10.2021
- Роксана Малиновская: Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась пять раз
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО