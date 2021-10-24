  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский - лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored
В тренде

Малиновский - лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан получил оценку 7,6

Малиновский - лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома на 4-й компенсированной минуте упустила победу над "Удинезе".

В составе команды Джан Пьеро Гасперини забитым мячем отметился Руслан Малиновский - украинский хавбек поразил ворота соперника дальним ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площадки.

За этот поединок 28-летний полузащитник получил наивысшую оценку от портала WhoScored - 7,6.

Читайте такжеВпереди только Месси. Малиновский стал вторым по количеству голов из-за пределов штрафной с момента перехода в Аталанту

Руслан за игру трижды пробил по воротах, отдал 44 передачи и 1 раз успешно пошел в дриблинг. Малиновский вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...