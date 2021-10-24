Малиновский - лучший игрок матча с Удинезе по версии WhoScored

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома на 4-й компенсированной минуте упустила победу над "Удинезе".

В составе команды Джан Пьеро Гасперини забитым мячем отметился Руслан Малиновский - украинский хавбек поразил ворота соперника дальним ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площадки.

За этот поединок 28-летний полузащитник получил наивысшую оценку от портала WhoScored - 7,6.

Руслан за игру трижды пробил по воротах, отдал 44 передачи и 1 раз успешно пошел в дриблинг. Малиновский вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле 86 минут.