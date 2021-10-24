Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч чемпионата

В рамках 9-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет на выезде против "Визелы". Начало встречи - 20:00.

Нападающий "орлов" Роман Яремчук начнет этот поединок в стартовом составе.

В текущем сезоне Яремчук провел 7 матчей в рамках португальского национального первенства, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.