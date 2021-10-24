Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч чемпионата
8-й поединок для Романа в текущем сезоне нынешнего национального первенства
Фото: twitter.com/SLBenfica
В рамках 9-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет на выезде против "Визелы". Начало встречи - 20:00.
Нападающий "орлов" Роман Яремчук начнет этот поединок в стартовом составе.
В текущем сезоне Яремчук провел 7 матчей в рамках португальского национального первенства, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#FCVSLB #LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/ddZyaMUN3w— SL Benfica (@SLBenfica) October 24, 2021
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