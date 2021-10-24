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Безус реализовал пенальти и помог Генту разгромно победить Генк

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Роман забил второй гол в сезоне

Безус реализовал пенальти и помог Генту разгромно победить Генк

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде обыграл "Генк" со счетом 3:0.

Второй мяч гостей в этом поединке на счету у атакующего полузащитника Романа Безуса - украинский хавбек реализовал пенальти на 59-й минуте встречи.

В текущем сезоне 31-летний Безус провел за бельгийский клуб 12 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

Всего в футболке "Гента" Роман провел 104 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых передач.

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В статье: Роман Безус Генк Гент
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