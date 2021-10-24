Безус реализовал пенальти и помог Генту разгромно победить Генк
Роман забил второй гол в сезоне
В матче 12-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде обыграл "Генк" со счетом 3:0.
Второй мяч гостей в этом поединке на счету у атакующего полузащитника Романа Безуса - украинский хавбек реализовал пенальти на 59-й минуте встречи.
В текущем сезоне 31-летний Безус провел за бельгийский клуб 12 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.
Всего в футболке "Гента" Роман провел 104 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 голевых передач.
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