Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями
Иногда Роман принимает неправильные решения
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился мнением об игре Романа Безуса в
"Нет, это не лучший Роман Безус, хотя я и доволен его игрой. Он дает команде много драйва и много работает. К тому же он всегда готов играть.
Но его проблема в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений, вот в чем все дело. Выбор остается проблемой для Романа", - сказал Ванхазебрук.
Напомним, что в текущем сезоне 31-летний Безус провел за бельгийский клуб 12 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.
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