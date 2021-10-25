Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился мнением об игре Романа Безуса в недавнем матче чемпионата Бельгии с "Генком" .

"Нет, это не лучший Роман Безус, хотя я и доволен его игрой. Он дает команде много драйва и много работает. К тому же он всегда готов играть.

Но его проблема в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений, вот в чем все дело. Выбор остается проблемой для Романа", - сказал Ванхазебрук.