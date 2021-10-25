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  4. Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями
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Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями

Наши за границей
(1 голосов)

Иногда Роман принимает неправильные решения

Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился мнением об игре Романа Безуса в недавнем матче чемпионата Бельгии с "Генком".

"Нет, это не лучший Роман Безус, хотя я и доволен его игрой. Он дает команде много драйва и много работает. К тому же он всегда готов играть.

Но его проблема в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений, вот в чем все дело. Выбор остается проблемой для Романа", - сказал Ванхазебрук.

Напомним, что в текущем сезоне 31-летний Безус провел за бельгийский клуб 12 матчей, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

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В статье: Роман Безус Гент
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Источник:
belgiumsoccer

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