Легия сменила главного тренера. В клубе выступает Харатин

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич покинул свой пост, сообщает пресс-служба польского клуба.

Он возглавлял команду с сентября 2020 года. Под руководством Михневича "Легия" стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.

На этой должности его сменил Марек Голембевски, который ранее работал со второй командой "Легии".

Отметим, за варшавскую команду выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, который в текущем сезоне провел 10 поединков и забил один гол.

Напомним, "Легия" расположилась на 15-й позиции в чемпионате Польши. После 10 матчей команда набрала девять очков.