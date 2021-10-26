Безус включен в сборную 12-го тура чемпионата Бельгии по версии нескольких изданий

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус включен в сборную 12-го тура чемпионата Бельгии по версиям изданий VP, Sport/Foot Magazine и Voetbal Flitsen.

Также Роман попал в сборную тура по данным SofaScore. В выездном матче "Гент" с Безусом в составе разгромил "Генк" со счетом 3:0.

Украинец внес ощутимый вклад в победу своей команды, реализовав на 60-й минуте пенальти, после чего счет стал 2:0. Спустя 19 минут "Гент" забил третий мяч в ворота соперника, установив итоговый счёт встречи.

В нынешнем сезоне Безус провел 12 матчей за "Гент", в которых забил два гола и выполнил столько же результативных передач.