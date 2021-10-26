Возможность для Лунина? Тренер Реала даст отдых Куртуа в ближайшем матче
В текущем сезоне украинец пока что ни разу не появлялся на поле
Фото: realmadrid.com
В поединке 10-го тура Ла Лиги с "Барселоной" (1:2) основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил незначительное повреждение, но медицинское обследование не выявило проблем у бельгийца.
Как сообщает Infinite Madrid со ссылкой на Onda Sero, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти все равно планирует дать футболисту отдых. И уже в ближайшем матче чемпионата Испании с "Осасуной" свой шанс может получить украинский вратарь Андрей Лунин.
Напомним, в нынешнем сезоне украинец еще ни разу не выходил на поле в составе "сливочных". Матч "Реал" - "Осасуна" состоится уже завтра, 27 октября и начнется в 22:30 по киевскому времени.
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