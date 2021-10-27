Швед впервые за два месяца забил за Мехелен

Украинский нападающий "Мехелена" Марьян Швед отметился результативным действием в матче в 1/16 финала Кубка Бельгии против "Юнион Сент-Жиллуа".

Марьян вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет на 15-й минуте матча.

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В итоге, поединок завершился со счётом 2:1 в пользу "Мехелена".

Интересно, что до этого Швед забивал 2 месяца назад, 22 августа, причем тоже в ворота "Юнион Сент-Жиллуа" в 5-м туре чемпионата Бельгии.