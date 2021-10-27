Испанские СМИ утверждают, что чемпион Франции заинтересован в услугах Лунина

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу трех европейских клубов, сообщает испанский ресурс Fichajes.net.

Среди претендентов на украинца называют "Гранаду", "Эспаньол", а также действующего чемпиона Франции - "Лилль".

Отмечается, что французский клуб хотел бы видеть в своей команде такого перспективного вратаря как Лунин, который смог бы заменить нынешнего голкипера Иво Грбича. Хорват выступает за "Лилль" на правах аренды, которая заканчивается летом 2022-го.

22-летний украинец пока что ни разу не появлялся на поле в составе "Реала".

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Андрею Лунину проявляет немецкий топ-клуб.