  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Испанские СМИ утверждают, что чемпион Франции заинтересован в услугах Лунина
В тренде

Испанские СМИ утверждают, что чемпион Франции заинтересован в услугах Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Также называются два представителя Ла Лиги

Испанские СМИ утверждают, что чемпион Франции заинтересован в услугах Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу трех европейских клубов, сообщает испанский ресурс Fichajes.net.

Среди претендентов на украинца называют "Гранаду", "Эспаньол", а также действующего чемпиона Франции - "Лилль".

Отмечается, что французский клуб хотел бы видеть в своей команде такого перспективного вратаря как Лунин, который смог бы заменить нынешнего голкипера Иво Грбича. Хорват выступает за "Лилль" на правах аренды, которая заканчивается летом 2022-го.

22-летний украинец пока что ни разу не появлялся на поле в составе "Реала".

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Андрею Лунину проявляет немецкий топ-клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Гранада Андрей Лунин Лилль Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fichajes.net

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Only DK (Kyiv)
27.10.2021 в 10:59
Если будет первым, то это идеальный вариант
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...