Зубков оформил дубль в матче Кубка Венгрии
Ференцварош разгромил аматоров со счетом 7:0
fradi.hu
В Венгрии на неделе проходят матчи 1/16 Кубка страны, в одном из которых аматорский Токол (4 дивизион) принимал Ференыварош.
У действующего чемпиона не возникло проблем – Ференцварош выиграл со счетом 7:0, а украинец Александр Зубков оформил дубль, забив два гола.
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Отметим, что это были 3 и 4 голы Зубкова в нынешнем сезоне в 14 матчах за Фради.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2021 в 22:34
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