Зубков оформил дубль в матче Кубка Венгрии

В Венгрии на неделе проходят матчи 1/16 Кубка страны, в одном из которых аматорский Токол (4 дивизион) принимал Ференыварош.

У действующего чемпиона не возникло проблем – Ференцварош выиграл со счетом 7:0, а украинец Александр Зубков оформил дубль, забив два гола.

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Отметим, что это были 3 и 4 голы Зубкова в нынешнем сезоне в 14 матчах за Фради.