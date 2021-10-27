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Зубков оформил дубль в матче Кубка Венгрии

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Ференцварош разгромил аматоров со счетом 7:0

Зубков оформил дубль в матче Кубка Венгрии

fradi.hu

Новина українською

В Венгрии на неделе проходят матчи 1/16 Кубка страны, в одном из которых аматорский Токол (4 дивизион) принимал Ференыварош.

У действующего чемпиона не возникло проблем – Ференцварош выиграл со счетом 7:0, а украинец Александр Зубков оформил дубль, забив два гола.

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Отметим, что это были 3 и 4 голы Зубкова в нынешнем сезоне в 14 матчах за Фради.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2021 в 22:34
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