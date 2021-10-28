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В тройке худших. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией

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Аталанта выиграла, но украинец провел не лучший матч

В тройке худших. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и сыграл полный матч 10-го тура Серии А против "Сампдории" (3:1).

Впрочем, по оценкам статистического портала WhoScored, украинец провел не лучший поединок.

Руслан получил за игру оценку 6,4. Это вторая худшая оценка среди всех игроков "Аталанты". Ниже был оценен только 31-летний аргентинский защитник Хосе Луис Паломино — 6,3 балла. Также 6,4 балла получил Меле.

Напомним, что это был юбилейный, 100-й матч украинца за бергамаски.

В тройке худших. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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