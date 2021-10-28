В тройке худших. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией
Аталанта выиграла, но украинец провел не лучший матч
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и сыграл полный матч 10-го тура Серии А против "Сампдории" (3:1).
Впрочем, по оценкам статистического портала WhoScored, украинец провел не лучший поединок.
Руслан получил за игру оценку 6,4. Это вторая худшая оценка среди всех игроков "Аталанты". Ниже был оценен только 31-летний аргентинский защитник Хосе Луис Паломино — 6,3 балла. Также 6,4 балла получил Меле.
Напомним, что это был юбилейный,
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