В тройке худших. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и сыграл полный матч 10-го тура Серии А против "Сампдории" (3:1).

Впрочем, по оценкам статистического портала WhoScored, украинец провел не лучший поединок.

Руслан получил за игру оценку 6,4. Это вторая худшая оценка среди всех игроков "Аталанты". Ниже был оценен только 31-летний аргентинский защитник Хосе Луис Паломино — 6,3 балла. Также 6,4 балла получил Меле.