Зинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе

В рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" в серии пенальти (5:3). Основное время завершилось вничью - 0:0.

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Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко получил высшую оценку – 7.5. Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут встречи.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" вышел в старте и был заменен на 61-й минуте. За свои действия футболист получил 6.2 балла. Меньше в команде Андрея только у вышедшего на замену на 82-й минуте Владимира Цоуфала (6.0).

Лучшим игроком матча признали голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля - 7.8, худшим - автор незабитого пенальти в послематчевой серии Филип Фоден – 5,6.

Скриншот: WhoScored