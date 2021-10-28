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Зинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе

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По версии авторитетного портала WhoScored

Зинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" в серии пенальти (5:3). Основное время завершилось вничью - 0:0.

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Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко получил высшую оценку – 7.5. Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут встречи.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" вышел в старте и был заменен на 61-й минуте. За свои действия футболист получил 6.2 балла. Меньше в команде Андрея только у вышедшего на замену на 82-й минуте Владимира Цоуфала (6.0).

Лучшим игроком матча признали голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля - 7.8, худшим - автор незабитого пенальти в послематчевой серии Филип Фоден – 5,6.

Зинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе - изображение 1
Скриншот: WhoScored

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
WhoScored

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