Зинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе
По версии авторитетного портала WhoScored
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" в серии пенальти (5:3). Основное время завершилось вничью - 0:0.
Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов в игре.
Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко получил высшую оценку – 7.5. Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут встречи.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" вышел в старте и был заменен на 61-й минуте. За свои действия футболист получил 6.2 балла. Меньше в команде Андрея только у вышедшего на замену на 82-й минуте Владимира Цоуфала (6.0).
Лучшим игроком матча признали голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля - 7.8, худшим - автор незабитого пенальти в послематчевой серии Филип Фоден – 5,6.
Популярное сейчас
- Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги в серии пенальти
- Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Не помог даже пенальти
- Шахтер впервые за последние 2,5 года победил в Кубке Украины
- Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО