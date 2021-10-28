Зинченко - о вылете Ман Сити из Кубка Англии: Это был не наш день
Украинец объяснил причины поражения от "Вест Хэма"
Фото: mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от "Вест Хэма" (0:0, 3:5 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
"Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, нам не хватило везения сегодня, но так бывает, это футбол.
Читайте такжеЗинченко – лучший игрок Сити в матче с Вест Хэмом, Ярмоленко - один из худших в своем клубе
Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы возьмем лучшее из этой игры, проанализируем ее, чтобы увидеть свои недоработки. Но думаю, что все будет хорошо", – рассказал Зинченко.
Напомним, 24-летний украинец провел весь матч против "Вест Хэма".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Man City
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет готовить Барселону к матчу с Динамо в ЛЧ
- Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
- Официально. Барселона уволила Рональда Кумана
- ВИДЕО, как Малиновский снова забил за Аталанту дальним ударом
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...