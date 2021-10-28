Зинченко - о вылете Ман Сити из Кубка Англии: Это был не наш день

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от "Вест Хэма" (0:0, 3:5 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, нам не хватило везения сегодня, но так бывает, это футбол.

Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы возьмем лучшее из этой игры, проанализируем ее, чтобы увидеть свои недоработки. Но думаю, что все будет хорошо", – рассказал Зинченко.

Напомним, 24-летний украинец провел весь матч против "Вест Хэма".