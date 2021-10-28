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Зинченко - о вылете Ман Сити из Кубка Англии: Это был не наш день

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Украинец объяснил причины поражения от "Вест Хэма"

Зинченко - о вылете Ман Сити из Кубка Англии: Это был не наш день

Фото: mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от "Вест Хэма" (0:0, 3:5 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, нам не хватило везения сегодня, но так бывает, это футбол.

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Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы возьмем лучшее из этой игры, проанализируем ее, чтобы увидеть свои недоработки. Но думаю, что все будет хорошо", – рассказал Зинченко.

Напомним, 24-летний украинец провел весь матч против "Вест Хэма".

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Man City

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