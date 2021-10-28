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Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен

Наши за границей
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Наши по-разному себя проявили

Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Понятно, что прямо и непосредственно сравнивать этих игроков в очном поединке нельзя, потому что играли на разных позициях и имели разные функции на поле. У центрального форварда мало общего с левым защитником, хотя есть константы.

Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен - изображение 1

К примеру, качество передач. Естественно, что Зинченко больше и чаще отдавал пасы на партнеров (97 против 13-и у Ярмоленко), но процент точности должен быть высоким у любого классного игрока. Зинченко со своими 94-я процентами успешности действительно в топе, тогда как 77 процентов от Ярмоленко – весьма скромный показатель.

Как и скромная статистика единоборств – 36 процентов выигранных (11 – всего). Менее фактурный Зинченко чаще вступал в борьбу, что объяснимо его позицией и функциями на поле. Но высокое качество единоборств, - 76 процентов выигранных (17 единоборств всего), - это уже такая себе игра защитными мышцами.

Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен - изображение 2

Вообще Зинченко вчера в Кубке Лиги ("Манчестер Сити" вылетел от "Вест Гэма" в серии пенальти после "нулей" в игровое время) провел очень хороший матч. Может быть, один из лучших в сезоне. Получить самую высокую оценку за поединок (7,5 от whoscored, 355 InStat-Индекс), находясь на поле с такими мастерами как Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез и Фил Фоден, действительно дорогого стоит. Зинченко отлично видел поле, о чем свидетельствует статистика подборов мяча (10), перехватов мяча (13), овладений мячом в неочевидных ситуациях (17). У Ярмоленко в сумме всех этих компонентов только семь за матч.

Опять же, разные функции у игроков. Но есть еще такое понятие как общая культура работы с мячом. У Ярмоленко восемнадцать прикосновений к мячу и семь потерь, из которых четыре – на своей половине поля. Последнее особенно важно. На тепловой карте четко видно, насколько глубоко Андрей опускался в поисках мяча. Но был как бы везде и нигде одновременно (ни одной не то что "горячей", а даже "тепленькой" зоны на карте). Яркий пример тщетных стараний.

Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен - изображение 3

Тепловая карта действий Ярмоленко (слева) и Зинченко (справа) в матче "Вест Хэм" - "МанСити" / скриншот - whoscored

Тщетных в том плане, что опускания в глубину за мячом никаких дивидендов ни команде, ни Андрею не приносили. Его личный хG составляет 0,27 (высокий показатель), но обусловлен он, прежде всего, ударом с расстояния менее пяти метров. Если по-хорошему, то форвард должен реализовывать такие шансы и закрывать все вопросы относительно своего влияния на игру. Но украинец на обработку мяч упустил драгоценное время и позволил заблокировать выстрел… другому украинцу, по фамилии Зинченко.

Надо понимать, какая это была игра – игра практически без фолов. Суммарно игроки "Манчестер Сити" допустили три нарушения правил, игроки "Вест Гема" – четыре. Так что один заработанный на себе Андреем Ярмоленко фол – не такой уж плохой показатель. С другой стороны, почему была борьба, но не было креатива? Ярмоленко ни разу даже не попытался пойти в обыгрыш оппонента, хотя бесспорно владеет нужной техникой для этого. Тот же Зинченко дважды шел в дриблинг, однажды – даже на чужой половине поля (у ворот соперника).

Ярмоленко vs Зинченко. Плохой матч первого и отличный – второго. Но командный результат противоположен - изображение 4

Участки поля, на которых Зинченко применял дриблинг / скриншот - whoscored

Ярмоленко может хвастаться тем, что победителей (его команда – победитель) не судят. Зинченко утешается фактом того, что в составе проигравших он был самым полезным игроком. Для нас же важно, что оба украинца получили практику на топ-уровне. Перед поединками сборной это плюс.

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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2021 в 12:39
Картоха))
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