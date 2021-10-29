Олейник снова отличился в чемпионате Финляндии. Он забил КуПСу
Украинец продолжает пополнять свой бомбардирский багаж
Фото: sjk.fi
Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник отметился очередным забитым мячом за финскую команду.
34-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Финляндии против "КуПСа", а на 8-й минуте он открыл счет в этом поединке. После подачи с углового украинец забил головой в дальний угол. К слову, этот гол стал для Дениса седьмым в чемпионате, еще в его активе есть два ассиста.
Впрочем, сам матч завершился вничью со счетом 2:2.
Напомним, после этого матча команда Олейника набрала 45 очков и расположилась на 4-м месте в чемпионате Финляндии. "КуПС" занимает 2-ю позицию, имея в своем активе 57 очков.
Чемпионат Финляндии
"СИК" - "КуПС" - 2:2
Голы: Олейник, 8, Джервис, 38 - Вяурюнен, 36, 77 (пен.)
MAALI ⚽️— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) October 27, 2021
Keskiviikkoillan ensimmäinen maali tulee Seinäjoelta! Kotijoukkue johtaa 1–0. Denys Oliinyk ????????#SJKKUPS pic.twitter.com/NpgOS5vzoH
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