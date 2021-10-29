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Олейник снова отличился в чемпионате Финляндии. Он забил КуПСу

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Украинец продолжает пополнять свой бомбардирский багаж

Олейник снова отличился в чемпионате Финляндии. Он забил КуПСу

Фото: sjk.fi

Новина українською

Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник отметился очередным забитым мячом за финскую команду.

34-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Финляндии против "КуПСа", а на 8-й минуте он открыл счет в этом поединке. После подачи с углового украинец забил головой в дальний угол. К слову, этот гол стал для Дениса седьмым в чемпионате, еще в его активе есть два ассиста.

Впрочем, сам матч завершился вничью со счетом 2:2.

Напомним, после этого матча команда Олейника набрала 45 очков и расположилась на 4-м месте в чемпионате Финляндии. "КуПС" занимает 2-ю позицию, имея в своем активе 57 очков.

Чемпионат Финляндии

"СИК" - "КуПС" - 2:2

Голы: Олейник, 8, Джервис, 38 - Вяурюнен, 36, 77 (пен.)

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В статье: Денис Олейник СИК КуПС (Куопио)
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