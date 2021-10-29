Гвардиола: Зинченко - качественный защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный
Пеп расхвалил украинца
ukr
Главный тренер "
"Алекс обладает огромной индивидуальностью, легко справляется с давлением. Это качественный левый защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный.
Вы можете использовать его в центре поля, но у нас много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона с Коларовым и Клиши.
После этого хорошо адаптировался Фабиан Делф (который уже покинул клуб, - прим.), потом Алекс. Если он нам понадобится в середине поле, он будет хорошо играть.
Он очень хорошо разбирается в футболе, огромная личность, мы более чем рады этому прогрессу. Уокер и Канселу провели хорошие матчи но сезон длинный, и Зинченко нам понадобится", - сказал Гвардиола.
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