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Гвардиола: Зинченко - качественный защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный

Наши за границей
(2 голосов)

Пеп расхвалил украинца

Гвардиола: Зинченко - качественный защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный

ukr

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об украинском игроке "горожан" Александре Зинченко.

"Алекс обладает огромной индивидуальностью, легко справляется с давлением. Это качественный левый защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный.

Вы можете использовать его в центре поля, но у нас много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона с Коларовым и Клиши.

После этого хорошо адаптировался Фабиан Делф (который уже покинул клуб, - прим.), потом Алекс. Если он нам понадобится в середине поле, он будет хорошо играть.

Он очень хорошо разбирается в футболе, огромная личность, мы более чем рады этому прогрессу. Уокер и Канселу провели хорошие матчи но сезон длинный, и Зинченко нам понадобится", - сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (10)
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2021 в 22:32
И стоит сущие копейки в зарплатной ведомости
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kapkan (Луганск)
29.10.2021 в 22:46
Так пошел бы.. чего сидишь?
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2021 в 22:47
Я нормально зарабатываю.
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kapkan (Луганск)
29.10.2021 в 22:53
Ну да. Кто критикует чью-то зарплату- значит не самоуверенный!Он же не у тебя забрал!!
0
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rivnenskyi (Рівне)
29.10.2021 в 22:17
Хочуть зимою продати? Слова Пепа виглядають як рекомендаційний лист.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 22:09
За 20к фунтов в неделю Зинченко не золотой, а алмазно-платиновый игрок, для МС. Который, помимо прочего, готов быть игроком ротации, без "звизды" в голове. А ошибается он, как и все
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2021 в 22:48
20 к фунтов в неделю, это зарплата глубокого лавочника в МС
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Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 22:54
Да нет, это, наверное, зарплата игрока дубля, а не лавочника основного состава
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kapkan (Луганск)
29.10.2021 в 22:51
А много украинцев в Топ командах играют??? У вас " критиков" логика:нет такого-плохо, есть -тоже плохо!!!
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Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 22:53
А где я сказал, что плохо? Я сказал, что Зина - алмазно-платиновый игрок! За свою, МИЗЕРНУЮ, по меркам АПЛ зарплату.
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