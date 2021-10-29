Гвардиола: Зинченко - качественный защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный

Главный тренер " Манчестер Сити " Хосеп Гвардиола высказался об украинском игроке "горожан" Александре Зинченко.

"Алекс обладает огромной индивидуальностью, легко справляется с давлением. Это качественный левый защитник, он всегда сконцентрирован, не ошибается, очень надежный.

Вы можете использовать его в центре поля, но у нас много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона с Коларовым и Клиши.

После этого хорошо адаптировался Фабиан Делф (который уже покинул клуб, - прим.), потом Алекс. Если он нам понадобится в середине поле, он будет хорошо играть.

Он очень хорошо разбирается в футболе, огромная личность, мы более чем рады этому прогрессу. Уокер и Канселу провели хорошие матчи но сезон длинный, и Зинченко нам понадобится", - сказал Гвардиола.