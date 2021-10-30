Ракицкий: Я горд, что за великий клуб Зенит сыграл сто матчей
Ярослава всё устраивает в России
instagram.com/rakitskyy_official
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий дал коммментарий после матча РПЛ с московским "Динамо" (4:1):
– Три очка – самая главная наша задача была сегодня. Ну я бы не сказал, что сильно крупно победили, главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.
– Вы провели сотый матч за "Зенит". Что испытываете?
– Я горд, что за великий клуб "Зенит" я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.
– На Вираже был баннер "Ярик, сто матчей — это только начало". Согласны?
– Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю.
– Перед юбилейным матчем загадывали сделать что-то особенное?
– Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли – хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.
Гол посвящаю своей семье, чуть-чуть они приболели. Пускай выздоравливают! – сказал Ракицкий.
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