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Ракицкий: Я горд, что за великий клуб Зенит сыграл сто матчей

Наши за границей
(7 голосов)

Ярослава всё устраивает в России

Ракицкий: Я горд, что за великий клуб Зенит сыграл сто матчей

instagram.com/rakitskyy_official

Новина українською

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий дал коммментарий после матча РПЛ с московским "Динамо" (4:1):

– Три очка – самая главная наша задача была сегодня. Ну я бы не сказал, что сильно крупно победили, главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.

– Вы провели сотый матч за "Зенит". Что испытываете?

– Я горд, что за великий клуб "Зенит" я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

– На Вираже был баннер "Ярик, сто матчей — это только начало". Согласны?

– Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю.

– Перед юбилейным матчем загадывали сделать что-то особенное?

– Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли – хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.

Гол посвящаю своей семье, чуть-чуть они приболели. Пускай выздоравливают! – сказал Ракицкий.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Сайт ФК "Зенит"

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Комментарии (26)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
30.10.2021 в 11:14
Есть в Украине такая категория мазохистов, которой нравится находится на России, где их называют хохлами, оскорбляют страну, где они родились и выросли, а те в свою очередь, как шакалы поддакивают своим имперским господам. Вот именно это и есть чистокровные хохлы. Всякие никопольские, крысчанские, черниговские и тд. Вы справляетесь со своей работой, лижете р¥сне ж@пу, как румыны немцам в 40-е.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.10.2021 в 10:56
Удачи Ярик.тебе не хватает в Шахтере
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0
-2
Саня Лиман (Днепр)
30.10.2021 в 10:55
Не пойму редакцию, ну за чем кидать кость двум псам, что бы они грызли друг друга?Для вас это развлечение или провокация? Не опускайтесь до жёлтых изданий и ресурсов информации.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
30.10.2021 в 11:04
Это провокация и это их работа
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0
0
Hanter44 (Baburka)
30.10.2021 в 10:49
Хотелось бы спросить у этой безбашенной слизи:А что вы думаете о семилетнем пребывании Тараса МИХАЙЛИКА в московском клубе?Больше чем уверен,что все это убогое сборище не найдет ни одного слова осуждения.Или я ошибаюсь?
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+1
0
vladislav (Харьков)
30.10.2021 в 10:45
Ракицкий открыл своё настоящее нутро. Это натуральная проститутка от спорта. Я не думаю, что ему что-то светит в Украине, ведь он её, как Иуда, просто продал.
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+1
-1
дЫркофан
30.10.2021 в 10:39
для чего и кому нужно здесь интервью с этим продажным кормильцем?пусть это тупое ....играет в своём зените и считает "великим".
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+3
-1
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.10.2021 в 10:15
А хто це-рахицький?Редакція,ви всі там довбо..би ,чи є і нормальні?
Ответить
+3
-1
мы за динамо (киев)
30.10.2021 в 10:11
гордитись зрадництвом. це рідкісна для людей патологія.
Ответить
+3
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.10.2021 в 10:04
Це хто?
Ответить
+3
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
30.10.2021 в 09:41
Ракицкий - отличный игрок, так держать! Чем больше его успехи - тем ярче и громче кукуевские пуканы
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+2
-6
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.10.2021 в 10:18
Чмошниця даунецька,чого активний такий?Ти вже не на трасі,розслабся трохи
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+4
-2
дЫркофан
30.10.2021 в 10:41
тупая лапотная подстилка.лижи своим кумирам молча.собирай чемодан и вали в паРАШУ
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+1
-1
vladislav (Харьков)
30.10.2021 в 10:51
Это черниговское недоразумение действительно рассмешило народ
Ответить
+1
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.10.2021 в 09:28
Вєлікій клуб зєніт.. розсмішив
Ответить
+6
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
30.10.2021 в 09:39
Зенит всяко величнее любого клуба из Тернополя
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+4
-5
дЫркофан
30.10.2021 в 10:36
любишь зенит?удавись на берёзе
+3
-1
magnum power (БОМЖ)
30.10.2021 в 08:51
мені байдуже, як там цей іуда, зате після нижніх коментарів точно знаю, хто мене мінусує))
Ответить
+8
-5
avatar
odinvodin (Доброполье)
30.10.2021 в 08:40
В последних матчах здорово прибавил
Ответить
+5
-10
дЫркофан
30.10.2021 в 10:36
и ....с ним.
Ответить
+2
-1
Соколов (Никополь)
30.10.2021 в 08:30
Правильно Ярослав, подрывай пуканы упоротым
Ответить
+6
-12
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.10.2021 в 10:19
ТікТок подивись краще,мацкалик тупенький
Ответить
+2
-1
дЫркофан
30.10.2021 в 10:34
прикрой хлебало тупой дырявый членосос
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
30.10.2021 в 08:26
Фас...
Ответить
+5
-7
krakow (Херсон)
30.10.2021 в 09:45
Не льсти себе."Фас",это для служебных и породистых собак.Вам приблудным и цепным,только одна команда - "в будку"!. Жрете и с.ете в одном месте.И периодически напоминаете о своем существовании,гавканьем.
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+4
-1
дЫркофан
30.10.2021 в 10:35
убогий не гавкай.
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+1
-1


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