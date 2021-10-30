Малиновский создал голевую атаку, которая позволила Аталанте вырвать ничью на 90+4
В игре против "Лацио"
В матче 11-го тура итальянской Серии А
На 4-й компенсированной минуте к основному времени подопечным Гасперини удалось забить и уйти от поражения - забитым мячем отметился Де Роон, а голевую передачу отдал Демирал.
Примечательно, что голевую атаку создал наш украинский полузащитник Руслан Малиновский.
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
30.10.2021 в 18:55
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Харьковчанин (Харків)
30.10.2021 в 18:21
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