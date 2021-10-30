Малиновский создал голевую атаку, которая позволила Аталанте вырвать ничью на 90+4

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграла вничью с римским "Лацио" - 2:2.

На 4-й компенсированной минуте к основному времени подопечным Гасперини удалось забить и уйти от поражения - забитым мячем отметился Де Роон, а голевую передачу отдал Демирал.

Примечательно, что голевую атаку создал наш украинский полузащитник Руслан Малиновский.