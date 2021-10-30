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Малиновский создал голевую атаку, которая позволила Аталанте вырвать ничью на 90+4

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

В игре против "Лацио"

Малиновский создал голевую атаку, которая позволила Аталанте вырвать ничью на 90+4

Новина українською

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграла вничью с римским "Лацио" - 2:2.

На 4-й компенсированной минуте к основному времени подопечным Гасперини удалось забить и уйти от поражения - забитым мячем отметился Де Роон, а голевую передачу отдал Демирал.

Примечательно, что голевую атаку создал наш украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
30.10.2021 в 18:55
Нормально отдал!
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0
avatar
Харьковчанин (Харків)
30.10.2021 в 18:21
без видео новость ни о чём!
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