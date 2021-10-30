Яремчука заменили в перерыве. Роман не забивает семь матчей за Бенфику

В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграла вничью "Эшторилу".

Форвард "орлов" Роман Яремчук начал поединок с первых минут, но был заменен уже в перерыве. Главный тренер гостей Госалу Рамуш был недоволен игрой украинского нападающего.

Игрок сборной Украины уже 7 матчей не может отметиться забитым мячем за "Бенфику".

В текущем сезоне португальского национального первенства 25-летний Яремчук провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 1 ассист.