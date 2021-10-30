  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчука заменили в перерыве. Роман не забивает семь матчей за Бенфику
В тренде

Яремчука заменили в перерыве. Роман не забивает семь матчей за Бенфику

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец вышел в старте

Яремчука заменили в перерыве. Роман не забивает семь матчей за Бенфику

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграла вничью "Эшторилу".

Форвард "орлов" Роман Яремчук начал поединок с первых минут, но был заменен уже в перерыве. Главный тренер гостей Госалу Рамуш был недоволен игрой украинского нападающего.

Игрок сборной Украины уже 7 матчей не может отметиться забитым мячем за "Бенфику".

В текущем сезоне португальского национального первенства 25-летний Яремчук провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Эшторил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 23:42
Пора в Украину возвращаться
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...