Яремчука заменили в перерыве. Роман не забивает семь матчей за Бенфику
Украинец вышел в старте
Фото: facebook.com/SLBenfica
В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграла вничью "Эшторилу".
Форвард "орлов" Роман Яремчук начал поединок с первых минут, но был заменен уже в перерыве. Главный тренер гостей Госалу Рамуш был недоволен игрой украинского нападающего.
Игрок сборной Украины уже 7 матчей не может отметиться забитым мячем за "Бенфику".
В текущем сезоне португальского национального первенства 25-летний Яремчук провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 1 ассист.
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 23:42
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