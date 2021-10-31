ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне
В этот раз оно принесло победу
В рамках 12-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Сент-Трюйден" на домашнем поле принимал одного из лидеров чемпионата "Брюгге". В стартовом составе гостей на левом фланге защиты вышел украинец Эдуард Соболь, записавший в свой актив ассист на старте второго тайма.
На старте второго тайма 26-летний игрок подобрал мяч перед штрафной хозяев после рикошета и навесил на Доста, а тот головой оформил дубль. Отметим, этот гол случился при ничейном результате и стал победным.
Это уже четвертое результативное действие Соболя в сезоне. На его счету один гол и два ассиста в 11 матчах Лиги Жюпиле, а также один результативный пас в трех поединках Лиги чемпионов.
Добавим, что украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в очередной раз не попал в заявку на матч команды. В последний раз он появлялся в официальном поединке еще 6 апреля.
Напомним, что Эдуард был вызван в Национальную сборную Украины на ноябрьские матчи. Также отметим, что его главный конкурент за место в старте “сине-желтых”
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера, поражения Ман Сити и Ювентуса. Главные новости за 30 октября
- Примера. Барселона - Алавес 1:1. Куман ушел, а безнадега осталась
- Серия А. Верона переиграла, переборола и обошла Ювентус
- Малиновский создал голевую атаку, которая позволила Аталанте вырвать ничью на 90+4
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО