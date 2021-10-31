  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне
В тренде

ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне

Наши за границей
(1 голосов)

В этот раз оно принесло победу

ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне

Новина українською

В рамках 12-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Сент-Трюйден" на домашнем поле принимал одного из лидеров чемпионата "Брюгге". В стартовом составе гостей на левом фланге защиты вышел украинец Эдуард Соболь, записавший в свой актив ассист на старте второго тайма.

На старте второго тайма 26-летний игрок подобрал мяч перед штрафной хозяев после рикошета и навесил на Доста, а тот головой оформил дубль. Отметим, этот гол случился при ничейном результате и стал победным.

Это уже четвертое результативное действие Соболя в сезоне. На его счету один гол и два ассиста в 11 матчах Лиги Жюпиле, а также один результативный пас в трех поединках Лиги чемпионов.

Добавим, что украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в очередной раз не попал в заявку на матч команды. В последний раз он появлялся в официальном поединке еще 6 апреля.

Напомним, что Эдуард был вызван в Национальную сборную Украины на ноябрьские матчи. Также отметим, что его главный конкурент за место в старте “сине-желтых” Виталий Миколенко попал в лазарет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь Сент-Трюйден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.10.2021 в 09:39
Зряче.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...