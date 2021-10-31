ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне

В рамках 12-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Сент-Трюйден" на домашнем поле принимал одного из лидеров чемпионата "Брюгге". В стартовом составе гостей на левом фланге защиты вышел украинец Эдуард Соболь, записавший в свой актив ассист на старте второго тайма.

На старте второго тайма 26-летний игрок подобрал мяч перед штрафной хозяев после рикошета и навесил на Доста, а тот головой оформил дубль. Отметим, этот гол случился при ничейном результате и стал победным.

Это уже четвертое результативное действие Соболя в сезоне. На его счету один гол и два ассиста в 11 матчах Лиги Жюпиле, а также один результативный пас в трех поединках Лиги чемпионов.

Добавим, что украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в очередной раз не попал в заявку на матч команды. В последний раз он появлялся в официальном поединке еще 6 апреля.