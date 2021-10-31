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Тренер Бенфики о ранней замене Яремчука: Нам нужна была свежесть

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В последнее время не все удается у нападающего

Тренер Бенфики о ранней замене Яремчука: Нам нужна была свежесть

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал замену форварда "орлов" и Национальной сборной Украины Романа Яремчука в перерыве матча против "Эшторила":

“Мы вели в счете. Я решил, что Гонсалу Рамос больше подходит для контратакирующей игры, чем Роман. Нам нужна была свежесть. Вот так можно объяснить эту замену”, – ответил Жезус.

В итоге "орлы" во втором тайме не отличились и упустили преимущество в счете, пропустив на 90 минуте. Осечкой лиссабонцев воспользовались "Порту" и "Спортинг", и теперь у каждого одно очко преимущества над подопечными Жезуса.

Отметим, что в последний раз Роман отмечался за Бенфику 25 сентября. Тогда украинец оформил дубль во встрече против "Гимарайнша". Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 16 матчах за "орлов".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
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