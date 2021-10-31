Коваленко в четвертый раз подряд выйдет в старте Специи
На этот раз соперник серьезный
В рамках 11-го тура Серии А "Специя" приедет в гости к "Фиорентине". Главный наставник "орлят" Тьягу Мотта включил украинца Виктора Коваленко в основной состав команды.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) October 31, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister #ThiagoMotta per #FiorentinaSpezia
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/BWly8RRfSD
В четвертый раз подряд полузащитник выйдет в стартовой одиннадцатке "Специи". В предыдущих матчах против "Салернитаны", "Сампдории" и "Дженоа" он провел максимально возможные 270 минут и записал в свой актив гол + ассист.
Отметим, что “Фиорентина” сейчас располагается сразу за зоной еврокубков Серии А: “фиалки” занимают седьмое место. В то же время "Специя" в одном очке от зоны вылета.
Поединок между командами начнется в 16.00.
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