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Коваленко в четвертый раз подряд выйдет в старте Специи

Наши за границей
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(1 голосов)

На этот раз соперник серьезный

Коваленко в четвертый раз подряд выйдет в старте Специи

Новина українською

В рамках 11-го тура Серии А "Специя" приедет в гости к "Фиорентине". Главный наставник "орлят" Тьягу Мотта включил украинца Виктора Коваленко в основной состав команды.

В четвертый раз подряд полузащитник выйдет в стартовой одиннадцатке "Специи". В предыдущих матчах против "Салернитаны", "Сампдории" и "Дженоа" он провел максимально возможные 270 минут и записал в свой актив гол + ассист.

Отметим, что “Фиорентина” сейчас располагается сразу за зоной еврокубков Серии А: “фиалки” занимают седьмое место. В то же время "Специя" в одном очке от зоны вылета.

Поединок между командами начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.

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В статье: Тьяго Мотта Фиорентина (Флоренция) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
31.10.2021 в 15:52
Тайсон выпал из орбиты блогеров-приходится выезжать на Коваленко
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.10.2021 в 15:49
Ставлю на результивное действие Коваленко!
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
31.10.2021 в 17:09
Скільки поставив?
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0
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