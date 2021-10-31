Коваленко в четвертый раз подряд выйдет в старте Специи

В рамках 11-го тура Серии А "Специя" приедет в гости к "Фиорентине". Главный наставник "орлят" Тьягу Мотта включил украинца Виктора Коваленко в основной состав команды.

В четвертый раз подряд полузащитник выйдет в стартовой одиннадцатке "Специи". В предыдущих матчах против "Салернитаны", "Сампдории" и "Дженоа" он провел максимально возможные 270 минут и записал в свой актив гол + ассист.

Отметим, что “Фиорентина” сейчас располагается сразу за зоной еврокубков Серии А: “фиалки” занимают седьмое место. В то же время "Специя" в одном очке от зоны вылета.