Коваленко отыграл полный поединок против Фиорентины

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде проиграла "Фиорентине".

Полузащитник гостей Виктор Коваленко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле все 90 минут основного времени.

В текущем сезоне национального первенства 25-летний хавбек провел 5 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.