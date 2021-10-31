Коваленко отыграл полный поединок против Фиорентины
Правда, проиграли разгромно
Spezia Calcio
В матче 11-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде проиграла "Фиорентине".
Полузащитник гостей Виктор Коваленко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле все 90 минут основного времени.
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В текущем сезоне национального первенства 25-летний хавбек провел 5 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.
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