Влахович сравнялся по числу хет-триков в Серии А с Шевой, Иброй, Роналду и Тотти
Душан трижды расписался в воротах "Специи"
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В поединке 11-го тура итальянской Серии А
Хет-трик на свой счет записал форвард "фиалок" Душан Влахович. 21-летний серб второй раз в карьере отметился тремя голами в одном матче чемпионата Италии - оба хет-трика нападающий оформил в этом календарном году (первый был против "Беневенто" 13-го марта).
Таким образом, Влахович сравнялся по счету хет-триков в рамках матчей Серии А с Франческо Тотти, Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Андреем Шевченко.
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Источник:Squawka
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