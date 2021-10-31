  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Влахович сравнялся по числу хет-триков в Серии А с Шевой, Иброй, Роналду и Тотти
В тренде

Влахович сравнялся по числу хет-триков в Серии А с Шевой, Иброй, Роналду и Тотти

Наши за границей
(1 голосов)

Душан трижды расписался в воротах "Специи"

Влахович сравнялся по числу хет-триков в Серии А с Шевой, Иброй, Роналду и Тотти

Opta

Новина українською

В поединке 11-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" разгромила "Специю" - 3:0.

Хет-трик на свой счет записал форвард "фиалок" Душан Влахович. 21-летний серб второй раз в карьере отметился тремя голами в одном матче чемпионата Италии - оба хет-трика нападающий оформил в этом календарном году (первый был против "Беневенто" 13-го марта).

Таким образом, Влахович сравнялся по счету хет-триков в рамках матчей Серии А с Франческо Тотти, Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Андреем Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Squawka

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...