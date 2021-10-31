Влахович сравнялся по числу хет-триков в Серии А с Шевой, Иброй, Роналду и Тотти

В поединке 11-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" разгромила "Специю" - 3:0.

Хет-трик на свой счет записал форвард "фиалок" Душан Влахович. 21-летний серб второй раз в карьере отметился тремя голами в одном матче чемпионата Италии - оба хет-трика нападающий оформил в этом календарном году (первый был против "Беневенто" 13-го марта).

Таким образом, Влахович сравнялся по счету хет-триков в рамках матчей Серии А с Франческо Тотти, Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Андреем Шевченко.