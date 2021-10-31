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Ярмоленко провел весь матч с Астон Виллой на скамейке запасных

Наши за границей
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Правда, "молотобойцы" и без Андрея одержали разгромную победу

Ярмоленко провел весь матч с Астон Виллой на скамейке запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1.

Вингер "молобойцев" Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных, и по ходу игры так и не появился на поле - наставник лондонцев Дэвид Мойес не доверят украинцу в поединках АПЛ.

Читайте такжеАПЛ. Астон Вилла - Вест Хэм 1:4. Хаммерс сравниваются по очкам с Манчестер Сити

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний Ярмоленко принял участие в 7 матчах.

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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