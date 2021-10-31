Ярмоленко провел весь матч с Астон Виллой на скамейке запасных

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1.

Вингер "молобойцев" Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных, и по ходу игры так и не появился на поле - наставник лондонцев Дэвид Мойес не доверят украинцу в поединках АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний Ярмоленко принял участие в 7 матчах.