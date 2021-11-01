Украинский полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии
Cам футболист в победном матче голом не отличился
Фото: ФК Сейнайоки
Украинский полузащитник Денис Олейник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии. Это произошло в последнем туре, когда "СИК", клуб украинца, разгромил на выезде своего конкурента в борьбе за третье место "Интер Турку" со счетом 5:2.
Заметим, что Денис вышел в старте и был заменен на 72-й минуте, результативными действиями не отметился. На тот момент счет был 3:2.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата Финляндии Олейник провел 26 матчей, забил семь голов и выполнил две результативные передачи.
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