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Украинский полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии

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Cам футболист в победном матче голом не отличился

Украинский полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии

Фото: ФК Сейнайоки

Новина українською

Украинский полузащитник Денис Олейник стал бронзовым призером чемпионата Финляндии. Это произошло в последнем туре, когда "СИК", клуб украинца, разгромил на выезде своего конкурента в борьбе за третье место "Интер Турку" со счетом 5:2.

Заметим, что Денис вышел в старте и был заменен на 72-й минуте, результативными действиями не отметился. На тот момент счет был 3:2.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Финляндии Олейник провел 26 матчей, забил семь голов и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Денис Олейник СИК
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